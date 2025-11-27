La société Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 novembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir 0,11% du capital et 0,09% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.