Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 15 août, le seuil de 5% du capital de Worldline, au résultat d'une cession d'actions hors marché.
Le déclarant a précisé détenir, individuellement, 14.100.402 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,29% des droits de vote du groupe français de solutions de paiement.
A cette occasion, Barclays Plc n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 15 août, 14.829.882 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,22% du capital et 4,51% des droits de vote.
Worldline : Barclays Capital Securities sous les 5% du capital
Publié le 21/08/2025 à 16:35
© Zonebourse.com - 2025
