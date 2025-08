Worldline : Barclays CS Ltd à moins de 5% du capital

Publié le 05/08/2025 à 16:07 Zonebourse.com

Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 29 juillet, le seuil de 5% du capital de Worldline et détenir 4,98% du capital et 4,31% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché. A cette occasion, Barclays n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 29 juillet, 5,24% du capital et 4,53% des droits de vote.