Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 10 septembre, le seuil de 5% du capital de Worldline et détenir 5,003% du capital et 4,32% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions hors marché. À cette occasion, le groupe bancaire Barclays n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 10 septembre, 5,02% du capital et 4,34% des droits de vote de Worldline.
Worldline : Barclays CS Ltd dépasse les 5% du capital
Publié le 17/09/2025 à 16:28
