La société Barclays a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 septembre 2025, indirectement, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14 136 427 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,30% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.
Worldline : Barclays détient moins de 5% du capital
Publié le 22/09/2025 à 16:24
+1,54 %
+0,45 %
