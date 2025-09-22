La société Barclays a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 septembre 2025, indirectement, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14 136 427 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,30% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.