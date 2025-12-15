Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 décembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Worldline et détenir 4,98% du capital et 4,30% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. À cette occasion, Barclays Capital Securities Limited a franchi individuellement en baisse le même seuil.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
