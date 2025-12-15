Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 décembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Worldline et détenir 4,98% du capital et 4,30% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation. À cette occasion, Barclays Capital Securities Limited a franchi individuellement en baisse le même seuil.