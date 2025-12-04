Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 novembre, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Worldline, au résultat d'une cession d'actions hors et sur le marché.

La banque britannique a précisé détenir, directement et indirectement, 14 004 115 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,93% du capital et 4,26% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.