Worldline : Black Creek IM détient moins de 5% du capital
Publié le 26/09/2025 à 13:24
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché.
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|2,592 EUR
|-0,42 %
|-0,31 %
|-69,43 %
|13:24
