BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Worldline, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 18 679 924 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 6,58% du capital et 5,68% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.