Worldline boucle la vente de ses activités de paiement indiennes
Worldline annonce la finalisation de la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur d'entreprise d'environ 37 MEUR et une valeur des capitaux propres d'environ 60 MEUR.
A titre de référence, l'impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le groupe français en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponible est estimé respectivement à environ 90 MEUR, 8 MEUR et un impact neutre sur les flux de trésorerie, sur une base annuelle.
En parallèle, Worldline conclura un accord technologique et logiciel à long terme, dans le cadre duquel BillDesk continuera d'exploiter ses logiciels de paiement avancés, établissant "une relation durable entre les deux groupes dans l'un des marchés des paiements à la croissance la plus rapide au monde".
Par ailleurs, Worldline continuera de s'appuyer sur les Global Competence Centres en Inde et les fera évoluer en de "véritables pôles d'innovation, où seront développés des viviers de talents clés dans les paiements et où seront déployées à grande échelle l'automatisation ainsi que l'IA générative et agentique".
Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées par le groupe est estimé entre 590 MEUR et 640 MEUR. Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi son profil financier, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de coeur de métier.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.