Invest Securities confirme son opinion sous revue avant le CMD du 6 novembre et la publication du chiffre d'affaires au 3ème trimestre.

L'analyste estime que cette publication s'avère plutôt rassurante, que ce soit sur le volet de l'activité opérationnelle du 3ème trimestre, des guidances 2025 resserrées, des conclusions définitives des audits menés par Accuracy et Oliver Wyman, des interrogations autour du cash pooling et du désendettement (cession des activités nord-américaines pour 70mEUR en sus des activités Mobilité & Services Web pour 410mEUR déjà annoncée en juillet).

'Alors que la situation semble vouloir se stabiliser sur le plan opérationnel, il faudra attendre le CMD prévu le 6 novembre pour se prononcer plus définitivement, en évaluant la stratégie déployée par le nouveau management et surtout en quantifiant les impacts financiers de la recovery et son calendrier' souligne Invest Securities.