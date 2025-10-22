Invest Securities confirme son opinion sous revue avant le CMD du 6 novembre et la publication du chiffre d'affaires au 3ème trimestre.
L'analyste estime que cette publication s'avère plutôt rassurante, que ce soit sur le volet de l'activité opérationnelle du 3ème trimestre, des guidances 2025 resserrées, des conclusions définitives des audits menés par Accuracy et Oliver Wyman, des interrogations autour du cash pooling et du désendettement (cession des activités nord-américaines pour 70mEUR en sus des activités Mobilité & Services Web pour 410mEUR déjà annoncée en juillet).
'Alors que la situation semble vouloir se stabiliser sur le plan opérationnel, il faudra attendre le CMD prévu le 6 novembre pour se prononcer plus définitivement, en évaluant la stratégie déployée par le nouveau management et surtout en quantifiant les impacts financiers de la recovery et son calendrier' souligne Invest Securities.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.