Worldline inaugure le paiement agentique en France avec Crédit Agricole et Mastercard
Worldline, le Crédit Agricole et Mastercard ont annoncé jeudi avoir réalisé la première transaction de paiement agentique en production en France, une étape destinée à préparer le développement du commerce agentique dans un environnement de paiement sécurisé.
Le cas d'usage repose sur un agent d'intelligence artificielle chargé d'assister un client du Crédit Agricole dans l'achat de billets pour un festival. Après avoir défini ses critères de recherche (budget, type d'événement et localisation), le client reçoit une sélection de propositions, choisit un festival puis demande à l'agent IA d'initier l'achat sur la plateforme Weezevent.
La transaction n'est exécutée qu'après validation explicite du client. Le Crédit Agricole, en tant que banque émettrice, assure l'authentification et l'autorisation du paiement, tandis que des identifiants spécifiques garantissent la traçabilité de l'opération.
L'ensemble du processus de paiement est traité sur l'infrastructure de Worldline, en interaction avec le réseau Mastercard, afin d'assurer une exécution sécurisée de la transaction.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.