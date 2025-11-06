Worldline : JP Morgan Chase & Co franchit les 5% des votes
La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 30 octobre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Worldline et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 6,20% du capital et 5,36% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.