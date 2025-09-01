Une ancienne cadre dirigeante d'Ubisoft va prendre à compter d'aujourd'hui les commandes des ressources humaines de Worldline afin d'accompagner le spécialiste du paiement dans sa transformation actuelle, annonce lundi le groupe dans un communiqué.
L'australienne Anika Grant occupera à partir de ce lundi les fonctions de directrice des ressources humaines ('chief people officer') et de membre du comité exécutif.
Elle avait exercé entre 2021 et 2023 le même rôle au sein d'Ubisoft, où elle a dirigé la fonction RH au moment où plusieurs dirigeants du groupe de jeux vidéo faisaient face à des accusations de harcèlement.
Anika Grant succède à Florence Gallois, qui a quitté Worldline afin de poursuivre de nouveaux projets professionnels.
Cette nomination intervient alors que le groupe a annoncé fin juillet un renouvellement de son équipe dirigeante afin d'accompagner sa transformation en cours, après plusieurs années de résultats financiers décevants et de polémiques concernant ses activités.
'Sa vaste expérience et son parcours reconnu dans la conduite de transformations RH au sein de grandes entreprises internationales font d'elle la personne idéale pour accompagner Worldline dans les changements profonds que nous conduisons', a souligné Pierre-Antoine Vacheron, son directeur général.
Basée à Paris, Anika Grant sera directement rattachée au directeur général de Worldline.
Avant Ubisoft, cette ancienne consultante d'Accenture avait occupé des postes de direction au sein des ressources humaines à l'échelle internationale chez Dyson, dont elle avait notamment contribué à l'introduction en Bourse.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).