Worldline enchaîne une sixième séance de hausse consécutive à la Bourse de Paris, sur un gain de plus de 10% à 1,7185 EUR au plus haut de la matinée.

Depuis le plancher historique du 9 décembre, le titre a repris plus de 30%, dans une sorte de rallye de Noël en solo. Il faut dire que sur les 350 principales sociétés de la cote parisienne, Worldline affiche tout simplement le bilan le plus catastrophique de l'année 2025 : -80%, en dépit du sursaut des dernières séances. De quoi devancer Casino (-78%) et Soitec (-71%).

Un investissement Ave Maria

A force de chercher une justification plus crédible que "les rachats à bon compte de décembre ciblent en priorité les pires performances de l'année dans l'univers des situations spéciales", on a fini par tomber sur une synthèse de Bloomberg Intelligence qui parle en positif de l'ancienne filiale d'Atos. Ceci dit, le document date de ce 16 décembre et n'explique pas la frénésie des journées précédentes, qui a démarré avec la cession de la filiale PaymentIQ.

Il n'empêche, le document est assez intéressant puisqu'on ne tombe pas tous les jours sur une étude qui positive sur Worldline en 2025. D'ailleurs, en plus de son record de baisse en 2025, la société présente la particularité d'être sur le podium des entreprises les moins bien considérées par les analystes : 13 avis négatifs ou neutres sur 14. Belle perf.

Mais parlons de choses constructives.

Bloomberg positionne le Français devant l'italien Nexi dans la course au commerce "agentique", un marché estimé à 5 000 milliards de dollars où des agents autonomes exécutent des tâches pour les utilisateurs. Cette avance s'appuie sur une plateforme plus aboutie et une feuille de route plus rapide, avec un premier pilote prévu au premier semestre 2026 en partenariat avec Google Cloud. IA, agentique, Google Cloud… les éléments de langage qui ont nourri la hausse des actions depuis 2023 sont présents.

Les derniers seront les premiers

Le rapport de Bloomberg laisse entendre que Worldline, dans son plan 2030, a bien identifié ses carences et prévoit d'y répondre par une audacieuse rationalisation de ses plateformes, source d'amélioration de l'offre et d'accroissement des bénéfices. Sur le papier, ça a l'air séduisant. Bloomberg enfonce le clou en rappelant que contrairement à des Adyen, Nexi ou Stripe, Worldline possède un avantage concurrentiel grâce à ses infrastructures de paiement systémiques et sa relation historique avec le monde financier.

Pour info, on a retrouvé l'analyste positif sur le dossier : AlphaValue a trouvé le plan précité séduisant. Voici le résumé du bureau d'études "Worldline reste une entreprise en restructuration périlleuse dans un secteur en pleine mutation. Elle bénéficie toutefois d'actifs solides, d'une base d'actionnaires solide et d'une liste de partenaires bancaires clés. En outre, elle peut également être considérée comme un actif stratégique, notamment par l'État français, ce qui devrait contribuer à améliorer la perception du risque, en particulier d'un point de vue réglementaire."