Worldline nomme un ancien d'Alstom en tant que directeur financier

Worldline a annoncé lundi la nomination au poste de directeur financier de Srikanth Seshadri, jusqu'ici directeur du trésor et du financement du groupe Alstom.



Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la récente évolution de l'état-major du spécialiste des paiements depuis l'arrivée, en février dernier, d'un nouveau directeur général, Pierre-Antoine Vacheron.



Elle intervient aussi alors que la notation de la dette du groupe a été dégradée le mois dernier par l'agence S&P, qui l'a ramené à 'BB' avec surveillance négative contre 'BBB-' avec surveillance négative précédemment.



Dans un communiqué, Worldline souligne que Srikanth Seshadri a contribué, au sein d'Alstom, aux efforts de désendettement de l'entreprise et au maintien de sa perspective 'investment grade' (catégorie d'investissement) tout au long de sa phase de redressement.



De nationalité britannique et d'origine indienne, Seshadri a débuté sa carrière chez Arthur Andersen, où il a travaillé pendant cinq ans dans l'audit et dans le conseil en gestion des risques technologiques en Inde. Il était, depuis 2002, employé chez Alstom et a exercé ses fonctions en France, en Suisse, à Singapour et au Royaume-Uni.



Seshadri, qui a suivi une formation exécutive à l'Insead, succède à Gregory Lambertie, qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.



Suite à cette nomination, l'action Worldline grimpait de 2,6% lundi matin à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120.