Worldline ouvre la voie au commerce agentique en Europe
Le spécialiste européen des services de paiement et ING ont annoncé, à l'occasion du salon Money20/20, avoir réalisé avec succès la première transaction de paiement agentique de bout en bout en environnement de production en Europe, en partenariat avec Mastercard.
L'opération a été effectuée entre un détenteur de carte ING et un commerçant néerlandais. Elle repose sur une infrastructure commune déployée aux Pays-Bas et en Belgique et utilise le réseau Mastercard ainsi que les mécanismes sécurisés d'authentification et d'autorisation des trois partenaires.
Cette démonstration valide la capacité d'un agent d'intelligence artificielle agissant pour le compte d'un commerçant à initier et authentifier un paiement de manière sécurisée sur plusieurs marchés européens.
"Le commerce agentique n'est plus théorique : il est prêt pour la production dès aujourd'hui", a déclaré Madalena Cascais Tomé, membre du comité exécutif de Worldline. Selon elle, cette transaction démontre que le groupe dispose déjà d'une infrastructure opérationnelle à l'échelle européenne couvrant l'acceptation, l'acquisition, l'authentification et l'émission de cartes.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.