Worldline ouvre la voie au commerce agentique en Europe

Le spécialiste européen des services de paiement et ING ont annoncé, à l'occasion du salon Money20/20, avoir réalisé avec succès la première transaction de paiement agentique de bout en bout en environnement de production en Europe, en partenariat avec Mastercard.

L'opération a été effectuée entre un détenteur de carte ING et un commerçant néerlandais. Elle repose sur une infrastructure commune déployée aux Pays-Bas et en Belgique et utilise le réseau Mastercard ainsi que les mécanismes sécurisés d'authentification et d'autorisation des trois partenaires.



Cette démonstration valide la capacité d'un agent d'intelligence artificielle agissant pour le compte d'un commerçant à initier et authentifier un paiement de manière sécurisée sur plusieurs marchés européens.



"Le commerce agentique n'est plus théorique : il est prêt pour la production dès aujourd'hui", a déclaré Madalena Cascais Tomé, membre du comité exécutif de Worldline. Selon elle, cette transaction démontre que le groupe dispose déjà d'une infrastructure opérationnelle à l'échelle européenne couvrant l'acceptation, l'acquisition, l'authentification et l'émission de cartes.