Après avoir perdu près de 7% au cours des dernières séances, Worldline coiffe le bonnet d'âne de la plus forte baisse des entreprises européennes de plus de 800 MEUR de capitalisation en 2025 : -65%.

Plus fortes baisses 2025, sociétés pesant plus de 800 MEUR (Source Zonebourse)

A 2,972 EUR en séance, l'action n'est toutefois pas au plus bas de l'année puisqu'elle avait brièvement reculé à 2,699 EUR à la fin du mois de juin, lors de révélations sur des malversations comptables par un groupe de médias. Depuis, la société a publié ses comptes, fait le ménage dans sa direction et engagé des audits pour renforcer sa transparence. Mais il faudra du temps pour redorer le blason.

Le parcours boursier est typique d'un ange déchu :

Parcours depuis l'IPO de 2014

