Worldline plus forte baisse du SBF 120, Goldman Sachs passe à la vente
Worldline accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, Goldman Sachs ayant abaissé son conseil sur le titre à la vente, estimant que le spécialiste des paiements restera sous pression tant qu'il n'aura pas assaini son bilan et que son cash-flow ne sera pas réorienté vers la croissance plutôt que vers son programme de restructuration.
Dans une note publiée dans la soirée d'hier, la banque d'investissement américaine indique avoir décidé de dégrader sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "vendre" avec un objectif de cours ramené de 0,40 à 0,23 euro.
Goldman Sachs juge que la société est devenue trop vulnérable d'un point de vue technologique face aux nouveaux champions du secteur, comme Adyen, Stripe ou Shopify, la plaçant de fait dans une zone difficile où elle risque de perdre des parts de marché.
En dépit des mesures de transformation visant à couper dans les dépenses et de l'argent frais de la dernière levée de fonds, la firme new-yorkaise souligne que la génération de cash demeure trop faible en vue d'assainir durablement le bilan et de financer les efforts nécessaires afin de redevenir un leader.
Des fondamentaux et une génération de cash toujours sous pression
"Nous prévoyons que Worldline continuera d'afficher un flux de trésorerie disponible (free cash flow) négatif à court terme, l'amélioration significative de l'indicateur étant conditionnée à la fois par une reprise de la croissance du chiffre d'affaires et par l'exécution réussie du plan de transformation", souligne Goldman Sachs.
"Et bien que l'augmentation de capital réussie de 500 MEUR et les éventuelles cessions d'actifs aient atténué les inquiétudes immédiates concernant la liquidité, nous pensons que la flexibilité du bilan de la société restera probablement limitée au-delà des 12 à 18 prochains mois", prévient la banque.
L'institution financière conseille en conséquence aux investisseurs de se positionner plutôt sur ses concurrents, en particulier chez Adyen qu'elle juge bien mieux positionné.
A 10h00, le titre Worldline limitait son repli autour de 1% autour de 0,24 EUR, après avoir ouvert en baisse de 3,5%, tandis que le SBF 120 progressait de 0,6%. La valeur perd plus de 38% depuis le début de l'année pour désormais évoluer sur des planchers historiques.
Le groupe a annoncé ce matin être entré en négociation avec Cuscal en vue de la cession de ses activités en Nouvelle Zélande sur la base d'un prix jugé "anormalement bas" par les analystes, avec une valeur d'entreprise de seulement 17 MEUR. L'opération souligne surtout les craintes d'une valorisation très basse pour sa co-entreprise avec ANZ, son actif australien que le groupe avait acquis en 2022 pour 301 MEUR.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.