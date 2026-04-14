Worldline plus forte baisse du SBF 120, Goldman Sachs passe à la vente

Worldline accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 mardi matin à la Bourse de Paris, Goldman Sachs ayant abaissé son conseil sur le titre à la vente, estimant que le spécialiste des paiements restera sous pression tant qu'il n'aura pas assaini son bilan et que son cash-flow ne sera pas réorienté vers la croissance plutôt que vers son programme de restructuration.

Dans une note publiée dans la soirée d'hier, la banque d'investissement américaine indique avoir décidé de dégrader sa recommandation sur la valeur de "neutre" à "vendre" avec un objectif de cours ramené de 0,40 à 0,23 euro.



Goldman Sachs juge que la société est devenue trop vulnérable d'un point de vue technologique face aux nouveaux champions du secteur, comme Adyen, Stripe ou Shopify, la plaçant de fait dans une zone difficile où elle risque de perdre des parts de marché.



En dépit des mesures de transformation visant à couper dans les dépenses et de l'argent frais de la dernière levée de fonds, la firme new-yorkaise souligne que la génération de cash demeure trop faible en vue d'assainir durablement le bilan et de financer les efforts nécessaires afin de redevenir un leader.



Des fondamentaux et une génération de cash toujours sous pression



"Nous prévoyons que Worldline continuera d'afficher un flux de trésorerie disponible (free cash flow) négatif à court terme, l'amélioration significative de l'indicateur étant conditionnée à la fois par une reprise de la croissance du chiffre d'affaires et par l'exécution réussie du plan de transformation", souligne Goldman Sachs.



"Et bien que l'augmentation de capital réussie de 500 MEUR et les éventuelles cessions d'actifs aient atténué les inquiétudes immédiates concernant la liquidité, nous pensons que la flexibilité du bilan de la société restera probablement limitée au-delà des 12 à 18 prochains mois", prévient la banque.



L'institution financière conseille en conséquence aux investisseurs de se positionner plutôt sur ses concurrents, en particulier chez Adyen qu'elle juge bien mieux positionné.



A 10h00, le titre Worldline limitait son repli autour de 1% autour de 0,24 EUR, après avoir ouvert en baisse de 3,5%, tandis que le SBF 120 progressait de 0,6%. La valeur perd plus de 38% depuis le début de l'année pour désormais évoluer sur des planchers historiques.



Le groupe a annoncé ce matin être entré en négociation avec Cuscal en vue de la cession de ses activités en Nouvelle Zélande sur la base d'un prix jugé "anormalement bas" par les analystes, avec une valeur d'entreprise de seulement 17 MEUR. L'opération souligne surtout les craintes d'une valorisation très basse pour sa co-entreprise avec ANZ, son actif australien que le groupe avait acquis en 2022 pour 301 MEUR.