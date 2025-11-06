Worldline présente aujourd'hui son plan de transformation ' North Star 2030 ' et son ambition financière à l'occasion du Capital Markets Day 2025 du Groupe.
Pour accompagner l'exécution de son plan de transformation et renforcer sa flexibilité financière, Worldline prévoit de lever 500 millions d'euros de nouveaux fonds propres. L'augmentation de capital réduira l'endettement de Worldline à environ 2 fois d'ici la fin de l'année 2026.
Dans le cadre du plan North Star de Worldline, le groupe vise d'ici 2030 un taux de croissance annuel moyen d'environ 4 % du chiffre d'affaires sur la période 2027-2030 avec une accélération progressive sur la période pour atteindre environ 5 % à la fin du plan, un EBITDA d'environ 1,0 milliard d'euros alimenté par des économies réalisées sur le plan de transformation d'environ 210 millions d'euros et une contribution organique d'environ 150 millions d'euros, un Cash-flow libre positif dès 2027 et objectif de 300 MEUR à 350 MEUR de cash-flow libre d'ici 2030, dont 120 MEUR de coûts de financement estimés.
Le BAIIA ajusté de 2026, tout en bénéficiant des premières économies réalisées dans le cadre du plan de transformation, devrait être légèrement inférieur au point bas de la fourchette des prévisions pour 2025, sous l'effet de l'augmentation des coûts de remédiation et d'un mix d'activités toujours défavorable.
Le flux de trésorerie disponible en 2026 devrait se situer dans la partie inférieure des prévisions pour 2025, avec des coûts de transformation, une augmentation des coûts de la dette et une hausse des impôts.
Suite à cette présentation, le titre chute de près de 5% à la Bourse de Paris.
'La feuille de route 2030 montre une situation sous contrôle pour Worldline, ne passant pas par une nouvelle forte baisse des résultats en 2026 et impliquant un retour à des FCF positifs en 2027' indique Oddo BHF ce matin.
Selon l'analyste, il y a toujours le sujet des controverses auquel s'ajoute ce matin l'annonce d'une augmentation de capital fortement dilutive pour les actionnaires. 'Cela nous incite à rester prudent pour l'instant sur la valeur'.
Jefferies de son côté estime qu'il pourrait s'avérer difficile de lever la totalité du montant de l'émission, compte tenu du rapport entre le capital total levé (390 millions d'euros) et la dette totale en cours (environ 3,6 milliards d'euros), ainsi que de l'évolution récente du cours de l'action.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
