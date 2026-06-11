L'essentiel :

- Adoption des comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2025.

- Renouvellement des mandats d'administrateurs pour trois ans.

- Nouvelle composition et structure des comités du Conseil d'administration approuvées.



Worldline, leader européen des services de paiement, a tenu son Assemblée Générale Annuelle le 11 juin 2026, présidée par Wilfried Verstraete, Président du Conseil d'administration. Les actionnaires ont adopté toutes les résolutions proposées, notamment les comptes annuels et consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2025.



Le renouvellement du mandat d'administrateur de Thierry Sommelet pour trois ans a été validé, ainsi que le renouvellement anticipé des mandats de Nazan Somer Özelgin et Sylvia Steinmann pour la même durée. Le Conseil d'administration compte désormais 12 membres, dont deux administrateurs salariés, avec 60% d'administrateurs indépendants, 40% de femmes et 70% d'administrateurs de nationalité étrangère.



La nouvelle structure des comités du Conseil d'administration a été approuvée. Le Comité d'Audit est présidé par Rodolfo Savitzky, le Comité des Risques par Nazan Somer Özelgin, le Comité des Nominations et des Rémunérations par Wilfried Verstraete, le Comité Technologie et Transformation par Sylvia Steinmann, et le Comité RSE par Agnès Park.



Les éléments de rémunération versés en 2025 à Wilfried Verstraete et Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général depuis le 1er mars 2025, ont été approuvés, ainsi que les politiques de rémunération 2026 des mandataires sociaux. Le détail des votes et la retransmission intégrale de l'Assemblée sont disponibles sur le site de Worldline.



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