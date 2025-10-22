Worldline, Ipsen et Vimian animent la cote avec des publications bien accueillies, tandis que L'Oréal et Hermès, pourtant valeurs stars du luxe, essuient des prises de bénéfices. La journée illustre un marché sélectif, attentif aux marges et aux perspectives.

Actions en hausse :

Worldline (+17%) rebondit vivement après la publication de ses résultats trimestriels, à 1,15 milliard EUR (-0,8% en organique), et surtout la levée des inquiétudes liées à son portefeuille de clients “à risque”. Les audits menés par Accuracy et Oliver Wyman confirment l’absence de résiliations majeures et une conformité en voie de renforcement, dissipant les craintes du marché. Le groupe affine par ailleurs ses objectifs 2025, visant une baisse organique des ventes entre 1% et 4% et un EBE compris entre 830 et 855 millions EUR, tout en maintenant un plan d’économies de coûts de 50 millions EUR d’ici fin 2025.

Thule (+7%) grimpe après la publication d’un résultat opérationnel supérieur aux attentes, à 453 millions SEK contre 440 attendus. Malgré un chiffre d’affaires légèrement en dessous du consensus (2,53 milliards contre 2,62), le groupe améliore ses marges, avec une marge brute à 47,5%. Le PDG Mattias Ankarberg salue la résilience du modèle et la performance des nouvelles gammes, affirmant sa volonté de bâtir un Thule “plus grand et plus rentable”.

Vimian (+8%) avance après des résultats supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires progresse de 19% à 104,3 millions EUR, et l’EBITA ajusté atteint 25,5 millions EUR, au-dessus du consensus. La marge opérationnelle s’améliore à 16,8%, soutenue par Specialty Pharma, Veterinary Services et le redressement du pôle MedTech.

Ipsen (+6%) grimpe après un troisième trimestre supérieur aux attentes, avec des ventes en hausse de 13,7% à taux constants, à 915 millions EUR. Le groupe relève ses objectifs 2025, visant une croissance d’environ 10% et une marge opérationnelle proche de 35%. En parallèle, il annonce l’acquisition d’ImCheck Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 1 milliard EUR, renforçant son portefeuille en immuno-oncologie.

Barclays (+3%) monte après l’annonce d’un rachat d’actions de 500 millions GBP et le relèvement de son objectif de rendement des capitaux propres à plus de 11% pour 2025. Malgré un bénéfice avant impôts en baisse de 7% à 2,08 milliards GBP, la banque affiche des revenus en hausse de 9%. Autonomous Research maintient sa recommandation à surperformance et relève son objectif de cours de 4,20 à 4,55 GBP.

Atos (+3%) rebondit après sa chute de 9% la veille. Invest Securities relève sa recommandation de “neutre” à “achat” avec un objectif maintenu à 60 EUR, estimant la correction excessive. Le bureau d’études salue une publication rassurante sur la rentabilité et le free cash-flow, et voit dans les prises de commandes du quatrième trimestre les premiers signes d’un redressement progressif.

Storebrand (+2%) progresse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Le résultat avant amortissements atteint 1,59 milliard NOK, contre 1,41 milliard anticipé, et le ratio combiné s’améliore à 89% (contre 94%). Le taux de solvabilité ressort à 195%. Le groupe norvégien, soutenu par une hausse de 7,8% de ses revenus de gestion, confirme sa trajectoire vers ses objectifs 2025.

Actions en baisse :

TeamViewer (-19%) décroche après l’abaissement de ses prévisions 2025, désormais attendues entre 780 et 800 millions EUR contre 815 à 840 millions auparavant. La faiblesse de sa filiale 1E, pénalisée par un environnement économique difficile aux Etats-Unis et en Europe, pèse sur la croissance. Le groupe relève toutefois sa marge d’Ebitda ajusté à 44%, grâce à une meilleure maîtrise des coûts.

NewPrinces (-10%) recule après l’annonce de la fourchette de prix pour l’introduction en Bourse de Princes Group, comprise entre 475 et 590 pence par action, valorisant la société entre 1,16 et 1,24 milliard GBP. L’opération, l’une des plus importantes à Londres ces dernières années, devrait permettre de lever jusqu’à 400 millions GBP. NewPrinces prévoit de souscrire jusqu’à 200 millions GBP d’actions au prix final.

Randstad (-8%) trébuche malgré un bénéfice d’exploitation supérieur aux attentes, à 191 millions EUR contre 182 millions anticipés. La maîtrise stricte des coûts a permis de limiter la baisse du chiffre d’affaires organique, en repli de seulement 1,2% sur un an, contre -2,3% au trimestre précédent. Le groupe reste prudent pour la fin d’année, anticipant une légère hausse des dépenses et de la marge brute dans un marché de l’emploi toujours fragile.

JM (-8%) chute après un chiffre d’affaires trimestriel de 2,14 milliards SEK, en baisse de 15% et nettement inférieur aux attentes. Le résultat opérationnel ressort à 59 millions SEK contre 95 millions un an plus tôt, soit une marge de 2,8%. Le groupe suédois de promotion immobilière anticipe toutefois un redémarrage progressif du marché résidentiel et prévoit davantage de lancements de projets en 2025.

L’Oréal (-6%) recule après une croissance trimestrielle inférieure aux attentes. Le chiffre d’affaires atteint 10,33 milliards EUR, en hausse de 4,2% en comparable contre 5% anticipés. La division Luxe déçoit avec une progression limitée à 2,5%, loin du consensus. Malgré cela, le groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à surperformer le marché mondial de la beauté. Bernstein maintient sa recommandation neutre (objectif 410 EUR) tandis que Grupo Santander reste à surperformance, avec un objectif de cours légèrement abaissé de 430 à 422 EUR.

Hermès (-4%) plie après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel jugé décevant, à 3,88 milliards EUR, en hausse de 9,6% à taux constants, légèrement sous le consensus de 10%. Le sellier-maroquinier a néanmoins bénéficié d’une solide progression de sa division maroquinerie (+13,3%) et d’un rebond en Chine. En revanche, la branche Parfums et Beauté recule de 7,2%, pénalisée par une base de comparaison élevée.

Ringkjøbing Landbobank (-3%) fléchit après la publication d’un bénéfice net de 1,19 milliard DKK sur neuf mois, contre 1,77 milliard un an plus tôt. Le revenu d’exploitation total recule à 2,09 milliards DKK, tandis que les dépréciations de prêts restent limitées à 24 millions. La banque danoise maintient néanmoins ses prévisions annuelles, tablant sur un bénéfice net entre 2 et 2,35 milliards DKK.





