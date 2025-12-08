Worldline va céder sa filiale PaymentIQ au fonds Incore Invest

Worldline a annoncé lundi qu'il envisageait de céder sa plateforme d'orchestration des paiements PaymentIQ à Incore Invest, un fonds d'investissement suédois spécialisé dans les "fintechs", sur la base d'un montant de l'ordre de 160 millions d'euros.



Dans un communiqué, le spécialiste français des technologies de paiement indique que l'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à se recentrer sur ses activités de coeur, considérée comme un élément important de son plan de transformation à horizon 2023, baptisé "North Star".



"Cette transaction permettra de simplifier les opérations, d'optimiser l'allocation des ressources et de concentrer l'attention des équipes managériales sur les activités de paiement pour les commerçants et les institutions financières", explique le groupe, qui rappelle vouloir se focaliser sur des segments permettant de générer des synergies.



Worldline souligne que les fonds issus de la cession vont également lui permettre de renforcer son profil financier, d'améliorer sa flexibilité stratégique à moyen terme et d'allouer des ressources à destination de ses métiers stratégiques.



Sur la base de l'exercice 2026, l'impact de la déconsolidation de PaymentIQ sur le chiffre d'affaires, l'Ebitda ajusté et la génération de flux de trésorerie sont estimés respectivement à 50 millions d'euros, 40 millions et 30 millions en année pleine.



La clôture de la transaction est prévue dans le courant du premier trimestre 2026.



Au total, le produit net cash des cessions combinées de PaymentIQ, du segment de mobilité et des services Web transactionnels, des opérations en Amérique du Nord et de l'activité de gestion électronique des données (exCetrel Securities) à SIX devrait se situer entre 510 et 560 millions d'euros, fait valoir l'entreprise.



A la Bourse de Paris, l'action Worldline progressait de 0,6% lundi matin suite à ces annonces, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice SBF 120, mais le titre accuse encore un repli annuel de 84% à un peu plus de trois semaines de la clôture de l'exercice 2026.