Dans le cadre de cette transaction, Worthington Steel a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions en circulation de Klöckner & Co.
Les deux entreprises, qui disposent de forces complémentaires (Worthington Steel étant spécialisée dans la transformation de l'acier et Klöckner & Co étant un distributeur d'acier et de métaux), misent sur une croissance durable et une extension de leur présence en Europe et en Amérique du Nord.
Selon les termes de l'accord, l'américain Worthington Steel, via sa filiale allemande, propose 11 euros par titre en numéraire, soit une prime d'environ 81% par rapport au cours de clôture de l'action Klöckner & Co du 5 décembre, date précédent la divulgation publique des négociations. La valeur d'entreprise totale implicite de la transaction s'élève à 2,1 milliards d'euros.
Le directoire et le conseil de surveillance de Klöckner & Co ont salué cette offre et, sous réserve de l'examen du document d'offre, ils ont l'intention d'en recommander l'acceptation aux actionnaires. Ils soutiennent également la logique stratégique de la transaction et son potentiel de création de valeur pour toutes les parties prenantes.
Kloeckner & Co SE est un distributeur d'acier et de métal basé en Allemagne et un centre de services sidérurgiques. La gamme de produits de la société comprend des produits pour les installations de bâtiments, la construction de toits et de murs, et l'approvisionnement en eau. Elle transforme des produits plats en acier, tels que des tôles et des bandes minces ainsi que des tôles épaisses, et des produits longs en acier, y compris des barres marchandes, de l'acier profilé, des poutres, des tubes et des sections creuses, tels que des sections creuses structurelles, des tubes de précision et des tuyaux sans soudure à paroi épaisse, de l'acier inoxydable et de l'acier de qualité supérieure, y compris des tôles, des profilés et des tubes, ainsi que des profilés, des tôles, des bandes et des plaques d'aluminium. Son portefeuille de services comprend le traitement des bobines, le formage et la fabrication de pièces embouties, le tournage et le fraisage à commande numérique par ordinateur (CNC), la découpe au laser de tubes en deux dimensions (2D) et en trois dimensions (3D), la découpe au laser et au jet d'eau, le traitement de l'acier et la découpe thermique de l'acier de construction de qualité supérieure, le traitement de surface, y compris le grenaillage et la peinture d'apprêt.
