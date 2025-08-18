WPP plc figure parmi les principaux prestataires de services de communication mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de publicité et de services marketing (85,2%) : activité assurée au travers de GroupM, AKQA, Ogilvy, Wunderman Thompson, VMLY&R et Hogarth. Le groupe développe également une activité d'achat d'espaces publicitaires et propose des prestations de communication institutionnelle et financière, de communication santé, de marketing relationnel, etc. ; - prestations de relations publiques (7,8%) : Burson Cohn & Wolfe, Hill+Knowlton Strategies and FGS Global; - prestations de services de communication spécialisés (7%) : Landor & Fitch et Design Bridge and Partners. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14,8%), Europe continentale et de l'Ouest (20,4%), Amérique du Nord (37,8%) et Asie-Pacifique-Amérique latine-Afrique-Moyen-Orient-Europe centrale et orientale (27%).