WPP : Oddo BHF confirme son conseil et sa cible

Publié le 08/08/2025 à 11:36 Zonebourse.com

Oddo BHF confirme son opinion 'Neutre' sur WPP, avec un objectif de cours inchangé à 520p. Le broker note que les résultats du premier semestre 2025 sont globalement conformes au trading update du 9 juillet, mais restent inférieurs à ses attentes, sans identifier de catalyseur opérationnel à court ou moyen terme.



La croissance organique est ressortie à -5,8% au 2e trimestre (contre -5,3% attendu) et l'EBIT semestriel à 412 M£, en ligne avec la fourchette de 400-450 M£ communiquée précédemment. La marge recule à 8,5%, pénalisée par des charges de restructuration plus élevées que prévu et par une performance organique inférieure aux anticipations.



Le bureau d'analyses souligne que la tendance devrait rester difficile jusqu'à mi-2026, avec un risque accru de pertes de budgets importants, ce qui pourrait entraîner de nouvelles révisions en baisse. Le dividende intérimaire est réduit à 7,5p contre 15p un an plus tôt, et la politique d'allocation du capital pourrait être revue par la nouvelle CEO, Cindy Rose.