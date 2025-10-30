Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3 259 millions de livres sterling au 3ème trimestre 2025 en baisse de 8,4 %.
Par géographie, l'Amérique du Nord a baissé de 6,0 % et le Royaume-Uni de -8,9 %. L'Europe continentale de l'Ouest à -4,4 % se détériore également d'un trimestre sur l'autre (hors impact des facteurs exceptionnels au T2) tandis que le Reste du Monde à -5,0 % connaît une amélioration, avec une croissance de 6,7 % en Inde et une baisse de 10,6 % en Chine.
Le chiffre d'affaires de 9 922 millions de livres sterling depuis le début de l'année a baissé de 8,0 %.
Sur la base de l'année écoulée et des perspectives pour le quatrième trimestre, le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires à pclc moins les coûts répercutés de -5,5 % à -6,0 % (contre -3 % à -5 % précédemment).
La direction table sur une marge opérationnelle courante d'environ 13 % (contre une prévision précédente en baisse de 50 à 175 points de base sur un an hors effet de change).
Les prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ajustés avant fonds de roulement sont inchangées à 1,1 milliard £ à 1,2 milliard £.
Suite à la révsion de ces objectif, le titre chute de près de -14% à la Bourse de Londres.
WPP plc figure parmi les principaux prestataires de services de communication mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de publicité et de services marketing (85,2%) : activité assurée au travers de GroupM, AKQA, Ogilvy, Wunderman Thompson, VMLY&R et Hogarth. Le groupe développe également une activité d'achat d'espaces publicitaires et propose des prestations de communication institutionnelle et financière, de communication santé, de marketing relationnel, etc. ;
- prestations de relations publiques (7,8%) : Burson Cohn & Wolfe, Hill+Knowlton Strategies and FGS Global;
- prestations de services de communication spécialisés (7%) : Landor & Fitch et Design Bridge and Partners.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14,8%), Europe continentale et de l'Ouest (20,4%), Amérique du Nord (37,8%) et Asie-Pacifique-Amérique latine-Afrique-Moyen-Orient-Europe centrale et orientale (27%).
