UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur WPP avec un objectif de cours abaissé de 370 à 360 pence, une nouvelle cible qui implique 4% de potentiel de recul pour le titre du géant britannique de la communication et de la publicité.
'Les résultats de WPP au premier semestre ont répondu aux attentes, mais nous avons des inquiétudes concernant les flux de trésorerie', prévient le broker, qui réduit ses projections de BPA de 4% pour 2025, et abaisse ses attentes de free cash-flow pour 2026.
WPP : UBS réduit son objectif de cours
Publié le 18/08/2025 à 10:48
