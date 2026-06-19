WPP va collaborer avec AWS dans l'IA agentique, le marché apprécie
WPP a annoncé jeudi soir la signature d'un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS), dans le domaine de l'IA agentique, une nouvelle qui étaient accueillie favorablement par les investisseurs ce matin à la Bourse de Londres.
Dans un communiqué, le groupe britannique explique que ce partenariat avec la division "cloud" du géant américain de l'Internet vise un objectif unique, à savoir aider ses clients à transformer les outils d'intelligence artificielle générative et agentielle, aujourd'hui à un stade expérimental, en de véritables systèmes d'exploitation pour entreprises.
Parmi les premiers cas d'usage concret, WPP indique avoir développé pour le compte de la société américaine de location de matériel United Rentals une solution de recommandation omnicanale alimenté par l'IA permettant d'aider les utilisateurs à identifier précisément l'équipement le plus adapté à leurs projets.
Un retard à rattraper
Le déploiement de ces technologies s'inscrit dans une tendance de fond, puisque le cabinet d'études Gartner prévoit que d'ici 2028, 60% des marques utiliseront l'IA agentielle pour offrir des interactions individualisées et rationalisées avec leurs consommateurs.
Cette annonce intervient alors que de nombreux investisseurs reprochent à la direction de WPP d'avoir manqué le virage de l'intelligence artificielle, contrairement à certains de ses concurrents plus orientés vers la technologie, à l'image du français Publicis.
Ce retard avait d'ailleurs conduit le groupe britannique de publicité et de communication à nommer l'an dernier Cindy Rose, une ancienne cadre dirigeante de Microsoft, afin de redresser la barre et de combler ses lacunes en la matière.
A la Bourse de Londres, l'action WPP progressait de 1,1% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un repli de 0,1% pur l'indice FTSE 100.
Cindy Helen Rose currently works at WPP Plc, as Chief Executive Officer & Non-Executive Director from 2025, Microsoft Properties UK Ltd., as Director from 2016, MSFT Mcio Ltd., as Director from 2016, and Microsoft Ltd., as Director & COO-Global Enterprise from 2023. Ms. Rose also formerly worked at Informa Switzerland Ltd., as Independent Non-Executive Director, Vodafone UK Ltd., as Managing Director-Consumer Division from 2013 to 2016, Disney Interactive, Inc., as Managing Director from 2007 to 2009, The Walt Disney Co. Ltd., as Managing Director & Senior Vice President from 1998 to 2007, Virgin Media, Inc., as Executive Director-Digital Entertainment from 2010 to 2013, and Informa Plc, as Independent Non-Executive Director from 2013 to 2019. Ms. Rose received her undergraduate degree from The Trustees of Columbia University in The City of New York and undergraduate degree from New York Law School.
WPP plc est une société de transformation créative basée au Royaume-Uni. La société propose à ses clients nationaux et multinationaux une gamme complète de services dans les domaines de la communication, de l'expérience client, du commerce et des technologies. Ses segments d'activité comprennent les agences intégrées mondiales, les relations publiques et les agences spécialisées. Le segment des agences intégrées mondiales regroupe les agences de création et les agences médias. Sa structure comprend quatre unités opérationnelles : WPP Media, WPP Production, WPP Enterprise Solutions et WPP Creative. WPP Media intègre les médias, les données et les partenariats afin de fournir un contenu personnalisé sur l’ensemble des canaux. WPP Production fournit des services de diffusion de contenu et répond aux besoins marketing des clients. Elle offre des capacités en matière d’expérience client, de commerce, de gestion de la relation client (CRM), de transformation de contenu et de technologie, entre autres. Le segment Relations publiques et agences spécialisées comprend les agences WPP sous une structure de direction commune et la plateforme WPP Open.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.