X-Energy réussit une entrée en Bourse remarquée dans un contexte porteur
La société américaine X-Energy, spécialisée dans les réacteurs nucléaires avancés, a réussi une introduction en Bourse marquée par une forte hausse de son titre, qui a progressé de plus de 30% lors de ses premiers échanges. L'action a ouvert à 30,11 dollars, contre un prix d'introduction de 23 dollars, déjà supérieur à la fourchette initiale de 16 à 19 dollars. L'opération a permis de lever plus d'un milliard de dollars, constituant un record pour le secteur nucléaire, porté par l'intérêt croissant lié à l'essor de l'intelligence artificielle et à l'électrification.
Le groupe développe notamment le réacteur xe-100, d'une capacité de 80 mégawatts, pouvant être combiné jusqu'à 960 mégawatts, avec des applications allant de la production d'électricité à des usages industriels. Bien qu'aucune installation ne soit encore en construction, X-Energy dispose d'un carnet de commandes dépassant 11 gigawatts, grâce à des partenariats avec des acteurs comme Amazon, Dow et Centrica. L'entreprise se distingue également par son modèle basé sur la concession de licences technologiques et la production de combustible nucléaire.
Soutenue par des investisseurs majeurs et le département américain de l'Énergie, X-Energy poursuit le développement de ses projets, notamment avec une demande d'autorisation en cours pour un site au Texas. Le groupe collabore aussi avec Amazon pour déployer jusqu'à 5 gigawatts de capacité aux États-Unis d'ici 2039. Cette dynamique illustre le regain d'intérêt pour le nucléaire, dans un contexte de besoins énergétiques croissants liés aux technologies numériques.
Bloom Energy Corporation fournit des solutions technologiques à ses clients. La société fabrique des plates-formes énergétiques avancées et polyvalentes, qui fournissent deux produits : le Bloom Energy Server et le Bloom Electrolyzer. Avec plus de 1,2 gigawatts de serveurs énergétiques en service dans plus de 1 200 sites et sept pays. Sa plateforme technologique de piles à combustible à oxyde solide est à la base de ses serveurs d'énergie et de ses électrolyseurs. Sa plateforme de production d'énergie, le Bloom Energy Server, est conçue pour fournir une énergie fiable, résiliente, propre et abordable aux services publics et aux organisations. La plateforme du serveur énergétique peut être utilisée dans diverses applications : Capture du carbone, production combinée de chaleur et d'électricité, valorisation énergétique des déchets et piles à combustible marines. L'électrolyseur Bloom est conçu pour produire des solutions d'hydrogène basées sur la même plateforme d'oxyde solide que son serveur d'énergie. L'électrolyseur Bloom est idéal pour les applications dans les secteurs du gaz, des services publics, du nucléaire, de l'énergie solaire concentrée, de l'ammoniac et des industries lourdes.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.