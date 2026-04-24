Le groupe développe notamment le réacteur xe-100, d'une capacité de 80 mégawatts, pouvant être combiné jusqu'à 960 mégawatts, avec des applications allant de la production d'électricité à des usages industriels. Bien qu'aucune installation ne soit encore en construction, X-Energy dispose d'un carnet de commandes dépassant 11 gigawatts, grâce à des partenariats avec des acteurs comme Amazon, Dow et Centrica. L'entreprise se distingue également par son modèle basé sur la concession de licences technologiques et la production de combustible nucléaire.

Soutenue par des investisseurs majeurs et le département américain de l'Énergie, X-Energy poursuit le développement de ses projets, notamment avec une demande d'autorisation en cours pour un site au Texas. Le groupe collabore aussi avec Amazon pour déployer jusqu'à 5 gigawatts de capacité aux États-Unis d'ici 2039. Cette dynamique illustre le regain d'intérêt pour le nucléaire, dans un contexte de besoins énergétiques croissants liés aux technologies numériques.