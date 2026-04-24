X-Energy réussit une entrée en Bourse remarquée dans un contexte porteur

La société américaine X-Energy, spécialisée dans les réacteurs nucléaires avancés, a réussi une introduction en Bourse marquée par une forte hausse de son titre, qui a progressé de plus de 30% lors de ses premiers échanges. L'action a ouvert à 30,11 dollars, contre un prix d'introduction de 23 dollars, déjà supérieur à la fourchette initiale de 16 à 19 dollars. L'opération a permis de lever plus d'un milliard de dollars, constituant un record pour le secteur nucléaire, porté par l'intérêt croissant lié à l'essor de l'intelligence artificielle et à l'électrification.

Le groupe développe notamment le réacteur xe-100, d'une capacité de 80 mégawatts, pouvant être combiné jusqu'à 960 mégawatts, avec des applications allant de la production d'électricité à des usages industriels. Bien qu'aucune installation ne soit encore en construction, X-Energy dispose d'un carnet de commandes dépassant 11 gigawatts, grâce à des partenariats avec des acteurs comme Amazon, Dow et Centrica. L'entreprise se distingue également par son modèle basé sur la concession de licences technologiques et la production de combustible nucléaire.



Soutenue par des investisseurs majeurs et le département américain de l'Énergie, X-Energy poursuit le développement de ses projets, notamment avec une demande d'autorisation en cours pour un site au Texas. Le groupe collabore aussi avec Amazon pour déployer jusqu'à 5 gigawatts de capacité aux États-Unis d'ici 2039. Cette dynamique illustre le regain d'intérêt pour le nucléaire, dans un contexte de besoins énergétiques croissants liés aux technologies numériques.