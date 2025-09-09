En amont de sa journée investisseurs prévue ce jour à Bruxelles, le groupe belge de fonderie spécialisée pour les semi-conducteurs X-FAB Silicon Foundries fait part de ses ambitions financières à long terme.
'En dépit des défis à court terme présentés par les conditions économiques globales et les tensions géopolitiques, de la nature mouvante de l'industrie des puces et d'une visibilité actuellement réduite', il se dit confiant dans sa position stratégique à long terme.
X-FAB vise ainsi à long terme une croissance moyenne de ses revenus à travers les cycles à un pourcentage 'dans le haut de la plage à un chiffre', ainsi qu'une marge d'EBITDA supérieure à 30% et des CAPEX entre 10 et 15% des revenus.
A cette occasion, le groupe réitère en outre ses objectifs pour 2025, à savoir des revenus entre 840 et 870 millions de dollars, une marge d'EBITDA entre 24 et 27%, ainsi que des CAPEX (dépenses d'investissement) de 250 MUSD.
X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et médicaux à forte croissance et à longue durée de vie. Ses clients dans le monde bénéficient des standards de qualité les plus élevés, d'un solide support en conception, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes.
A fin 2024, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Allemagne (3), en France, en Malaisie et aux Etats-Unis, et emploie 4 526 personnes dans le monde.
Les revenus par activité se ventilent essentiellement entre vente de plaquettes de semi-conducteurs (88,3%) et prestations de services technologiques (11,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (44,8%), Allemagne (11,6%), Royaume-Uni (6,2%), Europe (4,8%), Chine (12,6%), Asie (10,2%), Etats-Unis (9,5%) et autres (0,3%).