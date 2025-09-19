La société d’intelligence artificielle xAI, fondée par Elon Musk, finalise une levée de 10 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 200 milliards, selon CNBC. Cette opération s’inscrit dans la dynamique de forte hausse des valorisations dans le secteur de l’IA générative. Début septembre, Anthropic avait levé 13 milliards à une valorisation de 183 milliards, tandis qu’OpenAI a récemment franchi les 500 milliards lors d’une vente secondaire.

Ce tour de table intervient après plusieurs levées successives. En décembre, xAI avait déjà obtenu 6 milliards de dollars, puis 10 milliards supplémentaires en dettes et actions au printemps, sur une valorisation proche de 150 milliards. L’entreprise, fusionnée depuis mars avec le réseau social X (ex-Twitter), est engagée dans une course à l’équipement en infrastructures et prévoit notamment l’acquisition d’un million de puces Nvidia et AMD pour alimenter un cluster de calcul géant en construction à Memphis.

Malgré cette trajectoire financière, xAI reste critiquée. Son chatbot Grok a été épinglé pour des propos jugés antisémites ou complotistes, et est considéré comme moins performant que les modèles Claude d’Anthropic et GPT d’OpenAI. Ces controverses contrastent avec l’ambition affichée par Elon Musk, alors que Tesla a parallèlement soumis à ses actionnaires un nouveau plan de rémunération pour son patron, qui pourrait atteindre 975 milliards de dollars.