La société d’intelligence artificielle xAI, fondée par Elon Musk, a levé 15 milliards de dollars supplémentaires auprès d’investisseurs, selon des informations rapportées par CNBC. Cette levée de fonds, qui s’ajoute aux 10 milliards de dollars évoqués en septembre, valorise l’entreprise à 200 milliards de dollars. Une part importante de ce financement sera destinée à l’acquisition de processeurs graphiques, indispensables pour l’entraînement de modèles de langage de grande taille.

Ce nouveau tour de table place xAI parmi les acteurs les plus capitalisés du secteur, dans un contexte où la course à l’IA continue d’attirer des financements massifs. Anthropic a levé 13 milliards de dollars en septembre, tandis qu’OpenAI a été valorisée à 500 milliards après une vente de parts en octobre. L’entreprise dirigée par Sam Altman préparerait également une introduction en Bourse, qui pourrait porter sa valorisation à 1 000 milliards de dollars, selon Reuters.

Parallèlement, le lien entre xAI et Tesla suscite l’attention. Les actionnaires du constructeur automobile ont récemment approuvé le plan de rémunération d’Elon Musk, estimé à près de 1 000 milliards de dollars, ainsi qu’une résolution autorisant des investissements de Tesla dans xAI. Bien que le vote ait connu un fort taux d’abstention, la direction juridique de Tesla examine actuellement les suites de cette approbation. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une intégration plus étroite entre les activités IA de Musk et ses autres entreprises technologiques.