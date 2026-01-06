La société d’intelligence artificielle xAI, fondée par Elon Musk, a annoncé mardi avoir levé 20 milliards de dollars dans le cadre d’un tour de financement majeur, dépassant largement son objectif initial de 15 milliards. Cette levée de fonds valorise désormais la start-up à environ 230 milliards de dollars, selon des informations relayées par CNBC. L’opération reflète l’appétit croissant des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans les modèles fondamentaux d’IA.

Parmi les participants figurent plusieurs poids lourds du secteur technologique et financier, dont Nvidia et Cisco, à la fois investisseurs et partenaires technologiques de xAI. Le tour de table inclut également des soutiens historiques des projets d’Elon Musk, comme Fidelity, Valor Equity Partners, la Qatar Investment Authority, le fonds MGX d’Abou Dhabi, Stepstone Group et Baron Capital Group. Ce soutien massif intervient dans un contexte de forte inflation des valorisations dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Depuis sa fusion avec la plateforme X (ex-Twitter) en mars 2025, xAI a élargi son influence dans l’écosystème numérique contrôlé par Elon Musk. La levée de fonds place la société parmi les acteurs les plus valorisés du secteur, derrière OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars après une opération secondaire en octobre, et Anthropic, valorisée à 350 milliards un mois plus tard. Cette dynamique confirme l’attractivité exceptionnelle des technologies d’IA pour les investisseurs mondiaux.