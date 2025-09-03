Réunis pendant deux jours à Tianjin à l'occasion du sommet de l'organisation de coopération de Shangaï (OCS), les trois dirigeants ont voulu afficher leur unité. Si chacun poursuit son propre agenda, tous se retrouvent dans la volonté de s'opposer aux Etats-Unis et à l'Occident.

Créée en 2001 par la Chine et la Russie, avec quatre états d’Asie Centrale (le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan), l’organisation de coopération de Shangaï (OCS) compte aujourd’hui 10 membres et 16 états observateurs.

A Tianjin, c’était donc plus d’une vingtaine de dirigeants mondiaux, qui étaient réunis autour de Xi Jinping. Un sommet qui se voulait comme une démonstration de force du "Sud Global".

Dans un contexte où les Etats-Unis imposent des droits de douane à leurs partenaires commerciaux et se retirent de certaines organisations multilatérales, Pékin entendait profiter du sommet pour mettre en avant une alternative à l'ordre international régi par les Etats-Unis. "Nous devons continuer à prendre position clairement contre l'hégémonisme et la politique de puissance et pratiquer le vrai multilatéralisme", déclarait Xi Jinping en ouverture du sommet.

Rapprochement sino-indien

Ce rendez-vous est aussi l’occasion pour la Chine de réparer ses liens avec l'Inde. Xi Jinping et Narendra Modi, qui effectue sa première visite en Chine en sept ans, sont convenus dimanche que leurs pays étaient des partenaires et non des rivaux.

La relation entre les deux puissances était brouillée depuis plusieurs années sur fond de désaccords sur le tracé de leur frontière commune. En 2020, un affrontement entre les soldats des deux armées sur les hauteurs du Ladakh, avait fait 20 morts côté indien et 4 côté chinois. Depuis, la frontière a été fortement militarisée.

Assouplissement des visas, reprise des pèlerinages religieux autour du mont Kailash au Tibet sous contrôle chinois, relance des vols directs…si la rencontre de Tianjin n’a pas donné lieu à de grandes annonces (des mesures déjà négociées ces derniers mois), elle marque en tout cas une détente entre les deux pays.

En réalité, l’Inde, isolée sur la scène diplomatique, n’avait d’autre choix que de se rapprocher de la Chine. La politique du "Neighbourhood First" ("le voisinage d’abord") de Narendra Modi a échoué : ses voisins se sont rapprochés de la Chine ces dernières années. De plus, la relation avec Washington s’est sérieusement dégradée depuis l’affrontement avec le Pakistan en mai dernier. En effet, à l’issue du conflit, dont Donald Trump s’est attribué le mérite du cessez-le-feu, les Etats-Unis se sont rapprochés du Pakistan. Ainsi, le chef des armées pakistanaises, Asim Munir, a été reçu à la Maison Blanche en juin.

Sur le plan économique, l’Inde paraissait être bien positionnée en début d’année pour conclure un accord commercial avec les Etats-Unis. Mais les négociations se sont enlisées, New Delhi refusant de retirer ses propres barrières douanières. Les Etats-Unis ont donc imposé 25% de droits de douane réciproques, auxquels se sont ajoutés 25% additionnels la semaine dernière. Des "droits de douane secondaires" pour sanctionner les achats de pétrole russe par l’Inde, qui soutiennent de facto l’effort de guerre de la Russie.

Revers des tarifs

La passe d’armes entre les Etats-Unis et l’Inde montrent les limites de la stratégie de Donald Trump et de l’efficacité des droits de douane comme outil diplomatique. Pour l’heure, les Indiens se montrent intransigeants et ne comptent pas renoncer à leurs achats de pétrole russe. Les images de Narendra Modi et Vladimir Poutine bras dessus bras dessous à Tianjin envoient un signal clair à cet égard.

Il semblerait donc que la stratégie agressive de Donald Trump mette à mal plusieurs décennies d’effort diplomatique visant à construire une relation privilégiée avec l’Inde, seule puissance capable de faire contrepoids à la Chine dans l’Indopacifique.

De la même façon, si Donald Trump est si conciliant avec la Russie, allant jusqu’à dérouler littéralement le tapis rouge à Vladimir Poutine, c’est dans l’espoir de désarrimer la Russie de la Chine. Une stratégie que les experts qualifient de "reverse Kissinger". A l’époque du président Nixon, les Etats-Unis avaient initié un rapprochement avec la Chine, alors que leur principal ennemi était l’URSS.

Une stratégie qui ne semble pas payante. Malgré les nombreuses concessions qu’il semble prêt à lui accorder, Donald Trump n’a rien obtenu de Vladimir Poutine. Sur le fond, la Chine et la Russie restent liés par une volonté de s’opposer à l’Occident et donc aux Etats-Unis.

Sur les dix dernières années, Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés plus de 40 fois. Quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine, ils avaient célébré à Pékin une "amitié sans limites". Hier, les deux pays ont encore approfondi leurs relations en annonçant un protocole d’accord pour construire le gazoduc "Force de Sibérie 2", qui permettra à la Russie d’exporter davantage de gaz vers la Chine.

Démonstration de force à Pékin

La séquence diplomatique s’est achevée ce matin par une impressionnante parade militaire à Pékin, célébrant les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale et la capitulation japonaise. Une démonstration de force pour Xi Jinping, entouré de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, invités d’honneur du défilé.

Des images auxquelles Donald Trump n’a pas manqué de réagir dans un message au ton sarcastique : "Veuillez transmettre mes plus chaleureuses salutations à Vladimir Poutine et à Kim Jong-Un, alors que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique."