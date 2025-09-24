Xiaomi a présenté mercredi à Munich sa nouvelle gamme de smartphones 15T et 15T Pro, proposés respectivement à 649 et 799 euros. Dotés d’un triple module photo, d’un écran de 6,83 pouces et d’une batterie de grande capacité, ces modèles visent directement les appareils phares de Samsung, mais à des prix inférieurs : le S25 démarre à 799 euros et le S25 Ultra à 1 249 euros en Allemagne. Selon IDC, le 15T se positionne comme un "flagship abordable", combinant hautes performances et compétitivité tarifaire.

Le fabricant chinois, déjà troisième acteur du marché européen derrière Samsung et Apple, renforce ainsi sa stratégie de montée en gamme. Les analystes estiment que la série 15T marque une étape importante dans sa "premiumisation", destinée à attirer une clientèle recherchant performance et rapport qualité-prix. Cette offensive s’ajoute à la gamme Xiaomi 15, plus onéreuse, déjà disponible à l’international, et précède le lancement de la série Xiaomi 17 en Chine.

Au-delà des smartphones, Xiaomi diversifie son offre avec le lancement mondial de sa marque d’électroménager Mijia, comprenant réfrigérateurs, lave-linge et climatiseurs. Une stratégie qui rappelle le modèle de Samsung, présent simultanément dans la téléphonie et l’électroménager. Avec ce double mouvement, Xiaomi confirme son ambition de s’imposer comme un acteur technologique global capable de concurrencer directement les géants du secteur.