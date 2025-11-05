Le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng a annoncé mercredi le lancement d’une nouvelle version de son système d’aide à la conduite, capable de naviguer sans intervention humaine sur des routes étroites. Ce système, pensé notamment pour le marché européen, sera mis à disposition d'autres constructeurs automobiles dès le premier trimestre 2026, avec Volkswagen comme premier partenaire confirmé.

Présenté lors de l’"AI Day" de Xpeng, ce système de conduite assistée intègre des fonctionnalités avancées pour la conduite urbaine, les autoroutes et le stationnement, et introduit la capacité à réagir aux gestes des agents de circulation ainsi qu’aux décomptes des feux rouges. Selon le PDG Xiaopeng He, cette solution surpasse le système Full Self-Driving (FSD) de Tesla en matière de fluidité et de rapidité sur un parcours test. Il a annoncé vouloir se rendre aux États-Unis le mois prochain pour comparer à nouveau les deux technologies.

Alors que Tesla peine à obtenir l’autorisation de déployer FSD en Chine continentale, Xpeng poursuit son avance sur le marché local. Le constructeur avait déjà commencé à introduire ses systèmes de conduite autonome dans plusieurs grandes villes chinoises dès 2023, rendant cette technologie incontournable face à une concurrence locale intense. En parallèle, Xpeng a annoncé le lancement de trois modèles de robotaxis en 2026, avec un programme de tests prévu à Guangzhou, s’inscrivant ainsi dans la course mondiale aux véhicules autonomes.