Si vous avez une dinde parmi vos connaissances, conseillez-lui de se planquer parce que c'est Thanksgiving, la fête américaine que la volaille évite. Wall Street est déjà presque en weekend, avec une séance fériée aujourd'hui et une demi-journée de Bourse demain. Les marchés actions ont pour leur part décidé de lancer le rallye de fin d'année un peu tôt dans la saison, en misant sur une baisse de taux au pied du sapin. Les pertes accumulées depuis le début du mois de novembre ont disparu. C'est la magie de Noël.

Les marchés européens vont devoir se débrouiller sans leur boussole américaine aujourd'hui, puisque les Etats-Unis seront à l'arrêt pour la fête de Thanksgiving. La journée est fériée outre-Atlantique et offre une bonne occasion de faire le pont pour les Américains. Par conséquent, il faut s'attendre à un vendredi relativement calme, même si Wall Street sera ouverte demain pour une demi-séance, entre 9h30 et 13h00 (15h30 à 19h00 heure de Paris).

Depuis le début de la semaine, le renforcement des espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis a dopé des marchés actions qui ont frisé la correctionnelle sur la semaine précédente. Le mouvement est tel que les pertes du mois de novembre (-4% en trois semaines pour le S&P 500) sont désormais presque gommées. En Europe, l'indice large Stoxx Europe 600 est même revenu en territoire positif sur le mois, à la faveur de sa hausse de 1,1% hier.

Après avoir eu très peur d'une correction, les investisseurs ont recommencé à acheter frénétiquement le Fed Put, c’est-à-dire la conviction que la banque centrale américaine, un peu rétive jusque-là, sera forcée de baisser ses taux directeurs le 10 décembre parce que les craintes sur la dynamique économique et la liquidité aux Etats-Unis surpassent désormais la peur de l'inflation. Ce raisonnement peut sembler un peu primaire, voire corrompu par les esprits animaux chers à Keynes (la psychologie joue un rôle plus important que les mathématiques dans l'économie), mais avoir la Fed dans son camp est un puissant facteur de confiance pour les investisseurs.

Le rendement des obligations d'Etat américaines à 10 ans a d'ailleurs enfoncé le seuil des 4% dans la nuit. Depuis plusieurs mois, ces 4% sont le point de bascule entre des marchés obligataires qui ne croient pas vraiment à une baisse de taux et des marchés obligataires qui capitulent. On est précisément à 3,99% ce matin, ce qui n'a l'air de rien mais qui veut dire beaucoup. Le Livre Beige publié hier soir par la Fed a renforcé la conviction du marché. Le Beige Book est un résumé des perspectives économiques américaines, publié huit fois par an. La mouture dévoilée hier a montré que le consommateur de base souffre (mais pas le consommateur fortuné). Souffre-t-il plus d'un ralentissement économique ou de la morsure de l'inflation ? Comme expliqué plus haut, la question a été tranchée à court terme : il vaut mieux donner un coup de boost à l'économie en baissant les taux, quitte à créer de l'inflation, que ne rien faire et risquer une récession, voire aboutir au plus gros mots de l'arsenal de l'économiste : stagflation.

On notera que la conviction du marché est d'une solidité moyenne, comme l'a démontré le twist des derniers jours. Mais il n'y aura aucune donnée sur l'inflation aux Etats-Unis avant le 18 décembre, date à laquelle a été reportée la divulgation des chiffres d'octobre et de novembre après la fin du shutdown. Comme la décision de la Fed sera le 10 décembre, les partisans d'un assouplissement monétaire sont relativement sereins sur le fait qu'aucune statistique ne viendra changer la donne.

L'actualité macroéconomique et géopolitique sera faible aujourd'hui. Hier, Rachel Reeves s'est bien sortie d'un exercice à haut risque : la présentation du budget 2026 du gouvernement britannique. Les investisseurs ont bien accueilli le projet. Les sociétés de paris en ligne, lourdement taxées, un peu moins. Si Reeves est vraiment sympa, elle pourrait peut-être faire un tuto pour ses voisins d'Outre-Manche. Dans un autre registre, le Wall Street Journal croit savoir que Donald Trump a demandé au gouvernement japonais de baisser d'un ton sur Taiwan, pour faciliter la relation entre les Etats-Unis et la Chine. Des relations qui restent complexes alors que le Pentagone a demandé l'inscription de huit nouvelles sociétés chinoises à la liste des entreprises qui sont trop proches de l'appareil militaire de Pékin. Parmi elles, trois entreprises phares : Alibaba, Baidu et BYD, les deux premières étant de surcroît cotées aux Etats-Unis. Une telle inscription n'aurait pas de conséquences immédiates, mais elle illustre une fois de plus les relations ambiguës entre les deux puissances, qui s'attirent et se repoussent en permanence.

En Asie Pacifique, le vert domine partout, mais un vert plutôt clair en Australie, en Chine et en Inde. La Corée du Sud gagne 0,5% et le Japon poursuit son rebond en prenant 1,2%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants.

Le CAC 40 démarre la séance sur une petite baisse de 0,03% à 8 093 points. Le SMI et le Bel 20 perdent 0,2%, respectivement à 12 799 et 5 021 points.

Les temps forts économiques du jour

Les indices de confiance de plusieurs pays européens seront publiés en matinée. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Bravida Holding : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK.

Compass Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2750 GBX à 3000 GBX.

Covivio : JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 68 EUR.

Derwent London : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 2400 GBX à 2100 GBX.

Deutsche Börse : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 246 à 292 EUR.

Eiffage : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 157 EUR.

Elisa : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 58 à 43 EUR.

Elekta : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 52 SEK à 65 SEK.

Gecina : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 104 EUR à 95 EUR.

Grand City Properties : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12,50 EUR à 11,80 EUR.

Id Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 520 à 530 EUR.

Instalco : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 25 SEK.

Klépierre : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 EUR.

SES S.A : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6 EUR.

Sodexo : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 61 à 52 EUR.

Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 33 EUR.

Tag Immobilien : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17 à 18,20 EUR.

Titan : Wood & Company Financial Services maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 50 à 57,30 EUR.

Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 202 à 210 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 96 EUR à 105 EUR.

Wienerberger : Erste Group passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 35,70 EUR à 36,60 EUR.

Wolters Kluwer : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 132 à 108 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Anta Sports envisagerait une offre sur Puma, selon Bloomberg.

CD Projekt améliore nettement ses résultats au T3.

Entain anticipe un impact d'environ 200 MGBP suite à la hausse des taxes sur les jeux d'argent au Royaume-Uni.

Orsted et le fournisseur d'énergie irlandais ESB ont remporté l'appel d'offres pour le site éolien offshore Tonn Nua de 900 MW au large des côtes irlandaises.

Acciona vend deux actifs en Afrique du Sud à Cennergi pour 255 millions d'euros.

Aegon envisage de vendre certaines de ses activités hors des Etats-Unis.

Sika confirme ses objectifs pour 2028.

Lundbeck ne fera pas d'offre pour Avadel.

L'autorité espagnole de régulation des marchés financiers approuve le rachat d'Aedas Homes par une filiale de Neinor Homes.

Les principales publications du jour : Pennon, Grenergy, Baywa, Floridienne, Safestore…

D'Amérique du Nord

Boeing va fournir 96 hélicoptères Apache à la Pologne.

La Chine interdit à ByteDance d'utiliser les puces Nvidia.

FedEx va supprimer 856 emplois au Texas suite au transfert d'activité d'un client important.

Un dirigeant de Tesla nie toute discrimination à l'égard des pièces chinoises destinées aux voitures vendues aux Etats-Unis.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Le Pentagone estime qu'Alibaba, Baidu et BYD devraient être ajoutées à la liste des entreprises avec des liens avec l'armée chinoise.

ISS recommande aux actionnaires d'Anglo American d'approuver la fusion avec Teck Resources.

Asahi annonce un report de plus de 50 jours de ses résultats après une cyberattaque par ransomware.

Les principales publications du jour : QBE Insurance…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.