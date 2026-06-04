Elis fait part d'une évolution à venir de son directoire à compter du 5 septembre prochain, avec la nomination de Yann Michel, actuellement directeur général adjoint en charge des opérations, en qualité de membre du directoire, en remplacement de Matthieu Lecharny.
Après plus de 16 années au sein du groupe de blanchisserie industrielle, Matthieu Lecharny a fait le choix de se consacrer à un projet personnel et n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat de membre du directoire. Il restera pleinement engagé dans l'exécution de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, le 5 septembre.
Pour lui succéder au sein du directoire, le conseil de surveillance a choisi de nommer Yann Michel, actuellement directeur général adjoint en charge des opérations, qui supervise les activités Pest Control, les opérations de trois régions en France ainsi que les opérations du groupe au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe de l'Est.
La nomination de Yann Michel en qualité de membre du directoire sera effective à compter du 5 septembre 2026 pour une durée de 4 années, soit jusqu'au 5 septembre 2030. Ingénieur de formation, il a rejoint Elis en 2004, en tant que responsable de production.
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen du renouvellement des mandats des membres du directoire, le conseil de surveillance a confirmé le renouvellement, pour 4 années, soit jusqu'au 5 septembre 2030, des mandats de Xavier Martiré, président du directoire, et de Louis Guyot, membre du directoire.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 480 centres de production et de distribution dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.