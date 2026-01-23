Analog Devices fait part de la nomination de Yoky Matsuoka à son conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante et que membre du comité de développement d'entreprise, à compter du 20 janvier dernier.
Cadre dirigeante de Panasonic Holdings, Yoky Matsuoka est actuellement responsable de l'innovation mondiale et des nouvelles affaires au sein du groupe japonais d'électronique grand public, après avoir exercé des fonctions chez Google.
"Son expérience dans l'intégration de matériel, de logiciels et d'IA pour obtenir des résultats humains significatifs s'aligne directement avec la mission d'Analog Devices", a déclaré Vincent Roche, le PDG du fabricant de puces américain.
"Son accent sur la construction de systèmes durables, efficaces et centrés sur l'humain aidera à guider Analog Devices dans l'expansion de nos solutions à travers les mondes physique et numérique", ajoute le dirigeant.
Analog Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de circuits intégrés. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits :
- circuits intégrés analogues : convertisseurs, amplificateurs, systèmes MEMS, circuits intégrés radiofréquences, etc.) ;
- circuits intégrés numériques.
Le CA par marché se ventile entre équipements industriels (44,7%), produits automobiles (29,8%), biens de consommation électroniques (13%) et produits de communication (12,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (29,4%), Amériques (1,5%), Chine (25,9%), Japon (9%), Asie (13,5%) et Europe (20,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.