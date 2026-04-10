YouTube augmente ses prix pour renforcer son modèle d'abonnement

La plateforme relève ses tarifs aux États-Unis pour la première fois depuis trois ans. Cette décision s'inscrit dans une tendance générale du secteur du streaming.

YouTube a annoncé une hausse de ses prix d'abonnement aux États-Unis, avec une formule Premium individuelle passant de 13,99 à 15,99 dollars par mois. L'offre familiale atteint désormais 26,99 dollars, en hausse de 4 dollars, tandis que la version allégée YouTube Lite est proposée à 8,99 dollars mensuels. L'abonnement YouTube Music Premium augmente également d'un dollar pour s'établir à 11,99 dollars.



Le groupe justifie ces ajustements par la nécessité de soutenir le développement de ses services, notamment la lecture sans publicité, l'écoute en arrière-plan et l'accès à son catalogue musical. Cette décision intervient dans un contexte de hausse généralisée des coûts dans l'industrie du streaming, poussant les plateformes à revoir leurs modèles économiques.



Propriété d'Alphabet, YouTube a franchi le cap des 125 millions d'abonnés pour ses offres Premium et Music, contre 100 millions en 2024. Cette progression souligne le rôle croissant des revenus d'abonnement dans la stratégie du groupe, en complément de son activité publicitaire historique.