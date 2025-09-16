YouTube (Alphabet) a annoncé mardi avoir versé plus de 100 milliards de dollars à ses créateurs, artistes et partenaires médias en quatre ans, confirmant son rôle central dans l’économie numérique. Cette performance est notamment portée par la croissance rapide de la consommation de vidéos sur téléviseurs connectés : le nombre de chaînes générant plus de 100 000 dollars uniquement via ces écrans a bondi de 45% en un an, selon la plateforme.

À l’occasion de sa conférence annuelle Made on YouTube à New York, la directrice des produits Johanna Voolich a salué l’impact culturel de la communauté de créateurs. Ce jalon intervient alors que YouTube, propriété de Google, fête ses 20 ans et ambitionne de renforcer son statut d’acteur majeur de l’industrie médiatique mondiale. Le service revendique aujourd’hui plus de 20 milliards de vidéos en ligne, couvrant musique, podcasts et formats courts.

Parallèlement, YouTube a dévoilé de nouveaux outils intégrant l’intelligence artificielle pour enrichir son offre de vidéos courtes Shorts. Les créateurs pourront automatiser le montage de clips, ajouter musique, transitions ou voix off, et même convertir des dialogues en chansons. La dernière version du générateur vidéo de Google, Veo 3, sera intégrée à Shorts, après que Google a reconnu utiliser un sous-ensemble de vidéos YouTube pour entraîner ses modèles, suscitant certaines inquiétudes parmi les créateurs.