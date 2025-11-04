Yum! Brands a lancé un examen stratégique de sa filiale Pizza Hut, en difficulté depuis plusieurs années, qui pourrait aboutir à une cession partielle ou totale. Le groupe, également propriétaire de KFC et Taco Bell, n’a fixé aucun calendrier pour cette revue, mais évoque diverses options : vente pure, cession de participation ou partenariat en coentreprise. Le directeur général Chris Turner a estimé que les performances actuelles de Pizza Hut justifient une réflexion sur un avenir potentiellement hors du giron de Yum Brands.

Pizza Hut enregistre des résultats en berne, notamment aux États-Unis, où ses ventes à magasins comparables ont reculé de 6% au troisième trimestre. Sur la même période, KFC et Taco Bell ont affiché des hausses respectives de 3% et 7%. Ancien pilier de la restauration sur place, Pizza Hut avait tenté de se repositionner sur la livraison et la vente à emporter, sans succès durable. Depuis la fin de la pandémie, la marque souffre d’un affaiblissement de la demande et d’une baisse de sa part de marché américaine, passée de 22,6% en 2019 à 18,7% en 2024.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation dans le secteur de la restauration. Starbucks, Krispy Kreme ou encore Jack in the Box ont récemment cédé des actifs jugés secondaires pour se recentrer sur leurs marchés clés. Historiquement liée à Yum depuis sa séparation d’avec PepsiCo en 1997, Pizza Hut pourrait ainsi connaître un nouveau chapitre, potentiellement en dehors du portefeuille du groupe.