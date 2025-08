Yum! Brands : hausse de 7% du BPA ajusté au 2e trimestre

Yum! Brands publie un BPA hors exceptionnel de 1,44 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, en hausse de 7% par rapport à celui engrangé un an auparavant, et un bénéfice d'exploitation ajusté en progression de 2%.



Le groupe de restauration affiche un chiffre d'affaires du système en croissance de 4% hors effets de changes, avec des croissances de 6% chez Taco Bell et de 5% chez KFC, alors que les ventes chez Pizza Hut se sont tassées de 1%.



Yum! Brands réaffirme son algorithme de croissance à long terme, à savoir des croissances (hors effets de changes et 53e semaine) d'au moins 8% pour le bénéfice d'exploitation ajusté et de 7% pour le chiffre d'affaires du système.