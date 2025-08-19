Zalando : Baader Helvea relève sa recommandation à l'achat

Baader Helvea a annoncé mardi avoir relevé à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'à présent son conseil sur le titre Zalando, avec un objectif de cours toutefois ramené de 37 à 32 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Baader Helvea se montrent confiants sur les perspectives du spécialiste de la mode en ligne, notamment grâce à sa fusion avec la plateforme d'habillement About You.



Alors que l'action Zalando a chuté de 29% depuis le début de l'année, sur fond des doutes liés et d'un climat de consommation en berne, les résultats du deuxième trimestre 2025 ont rassuré, explique Baader, qui rappelle que le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice et entrevoit des synergies positives au second semestre.



De son point de vue, la fusion de ces deux premiers acteurs du marché allemand du prêt-à-porter sur Internet en Allemagne va donner naissance à un mastodonte visant une croissance annuelle de 5% à 9% du chiffre d'affaires et une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 6-8% d'ici 2028, grâce à un meilleur 'mix' produit, à des synergies de coûts (100 millions d'euros par an attendus en 2029) et à davantage d'efficacité opérationnelle.