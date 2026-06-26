Zalando chute en Bourse sur des soupçons d'irrégularités comptables
Zalando s'inscrit en forte baisse vendredi à la Bourse de Francfort suite à l'ouverture d'un audit des autorités financières sur d'éventuelles irrégularités comptables au sein du groupe, une nouvelle immédiatement minimisée par le spécialiste du prêt-à-porter en ligne.
Vers 14h15, l'action Zalando lâche près de 6% autour de 25 euros, de loin la plus forte baisse du STOXX 600 en Europe, après avoir dévissé de plus de 18% en tout début de séance.
Dans un bref communiqué publié dans la matinée, la BaFin, l'autorité allemande des marchés financiers, a annoncé qu'elle menait un audit sur les comptes de Zalando, qu'elle soupçonne d'avoir enfreint les règles comptables en vigueur.
Ce contrôle, qui porte sur les résultats de l'exercice 2025, vise à obtenir des éléments relatifs à une transaction liée à l'acquisition d'About You, qui pourraient avoir été omis par erreur dans les documents annexes présentés au moment de la publication annuelle, explique le régulateur.
"Lorsque la BaFin dispose d'indices concrets d'une comptabilité erronée, elle doit lancer un contrôle ciblé auprès de l'entreprise concernée", rappelle le gendarme boursier, précisant que ces vérifications sont généralement conduites par des auditeurs issus de ses propres équipes.
Zalando relativise l'affaire
Zalando a confirmé l'information, tout en qualifiant la procédure d'élément "purement formel et matériellement non significatif". Selon le groupe, les investigations portent effectivement sur des documents annexes comptables liés à l'acquisition de son concurrent.
"Nous sommes en dialogue étroit et constructif avec la BaFin sur ce sujet", a déclaré un porte-parole du groupe berlinois.
La société assure notamment que l'ensemble des données relatives à cette transaction, qu'il s'agisse de l'identité des entités concernées, de la structure de l'opération et du prix d'achat - étaient "déjà entièrement et publiquement accessibles" lors de la publication de son offre publique d'achat.
Des analystes tiraillés entre attentisme et optimisme
En dépit de ces propos rassurants, les analystes de DZ Bank expliquent qu'ils préfèrent dégrader leur recommandation sur le titre en raison de l'incertitude temporaire posée par la situation.
Bien que l'établissement germanique estime que les moteurs fondamentaux de la croissance et de la valeur de Zalando restent "intact", il décide de faire preuve de prudence en ramenant son conseil de "acheter" à "conserver" face au manque d'informations détaillées, ce qui l'amène à appliquer une décote de risque d'environ 30% sur le titre.
Sa valeur intrinsèque sur le titre reste de 27 euros.
Les équipes de mwb research indiquent, de leur côté, maintenir leur recommandation à l'achat, avec un objectif de cours de 39 euros, faisant valoir que l'entreprise considère qu'il s'agit d'un problème purement formel.
"Nous pensons que la réaction du cours de l'action est excessive", juge le bureau d'études.
Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- distribution en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Le groupe développe également une activité d'exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando ;
- vente de solutions et de services aux entreprises : intégration des marques partenaires sur la plateforme Zalando, vente de solutions d'approvisionnement multicanal, prestations de services logistiques, développement de solutions publicitaires, vente de solutions permettant aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne via la plate-forme Zalando
A fin 2024, le groupe compte 51,8 millions de clients actifs.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.