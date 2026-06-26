Zalando chute en Bourse sur des soupçons d'irrégularités comptables

Zalando s'inscrit en forte baisse vendredi à la Bourse de Francfort suite à l'ouverture d'un audit des autorités financières sur d'éventuelles irrégularités comptables au sein du groupe, une nouvelle immédiatement minimisée par le spécialiste du prêt-à-porter en ligne.

Vers 14h15, l'action Zalando lâche près de 6% autour de 25 euros, de loin la plus forte baisse du STOXX 600 en Europe, après avoir dévissé de plus de 18% en tout début de séance.



Dans un bref communiqué publié dans la matinée, la BaFin, l'autorité allemande des marchés financiers, a annoncé qu'elle menait un audit sur les comptes de Zalando, qu'elle soupçonne d'avoir enfreint les règles comptables en vigueur.



Ce contrôle, qui porte sur les résultats de l'exercice 2025, vise à obtenir des éléments relatifs à une transaction liée à l'acquisition d'About You, qui pourraient avoir été omis par erreur dans les documents annexes présentés au moment de la publication annuelle, explique le régulateur.



"Lorsque la BaFin dispose d'indices concrets d'une comptabilité erronée, elle doit lancer un contrôle ciblé auprès de l'entreprise concernée", rappelle le gendarme boursier, précisant que ces vérifications sont généralement conduites par des auditeurs issus de ses propres équipes.



Zalando relativise l'affaire



Zalando a confirmé l'information, tout en qualifiant la procédure d'élément "purement formel et matériellement non significatif". Selon le groupe, les investigations portent effectivement sur des documents annexes comptables liés à l'acquisition de son concurrent.



"Nous sommes en dialogue étroit et constructif avec la BaFin sur ce sujet", a déclaré un porte-parole du groupe berlinois.



La société assure notamment que l'ensemble des données relatives à cette transaction, qu'il s'agisse de l'identité des entités concernées, de la structure de l'opération et du prix d'achat - étaient "déjà entièrement et publiquement accessibles" lors de la publication de son offre publique d'achat.



Des analystes tiraillés entre attentisme et optimisme



En dépit de ces propos rassurants, les analystes de DZ Bank expliquent qu'ils préfèrent dégrader leur recommandation sur le titre en raison de l'incertitude temporaire posée par la situation.



Bien que l'établissement germanique estime que les moteurs fondamentaux de la croissance et de la valeur de Zalando restent "intact", il décide de faire preuve de prudence en ramenant son conseil de "acheter" à "conserver" face au manque d'informations détaillées, ce qui l'amène à appliquer une décote de risque d'environ 30% sur le titre.



Sa valeur intrinsèque sur le titre reste de 27 euros.



Les équipes de mwb research indiquent, de leur côté, maintenir leur recommandation à l'achat, avec un objectif de cours de 39 euros, faisant valoir que l'entreprise considère qu'il s'agit d'un problème purement formel.



"Nous pensons que la réaction du cours de l'action est excessive", juge le bureau d'études.