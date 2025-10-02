Zalando : Jefferies reste à l'achat avant les trimestriels

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 31 E avant la publication des résultats du 3ème trimestre.



L'analyste présente ses prévisions pour les résultats du troisième trimestre du groupe, qui seront publiés le 6 novembre.



Jefferies table sur un EBIT ajusté inférieur de 3 % aux consensus, avec des prévisions de chiffre d'affaires conformes, mais une marge brute inférieure de 70 points de base en raison du programme de fidélité, d'AboutYou et des difficultés économiques, compensés par une croissance des dépenses d'exploitation nettement supérieure aux consensus grâce à l'effet de levier du marketing et de la logistique.



'Nos estimations d'EBIT pour l'exercice restent inchangées, à 1 % au-dessus des prévisions consensuelles, et nous continuons de voir de nombreuses opportunités de parts de marché générant un effet de levier substantiel à des niveaux de valorisation proches de leur plus bas' souligne le bureau d'analyse.