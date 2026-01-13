Zalando, Orsted et SES en vive hausse, journée difficile pour Vusion et Exail

Première grosse publication européenne du trimestre, Sika reçoit un accueil glacial en bourse en matinée. Déceptions aussi pour Raspberry et Games Workshop. En revanche, Zalando brille après un relèvement de recommandation et SES profite d'un gros contrat avec l'armée australienne.

Actions en hausse



Zalando (+6%) : Barclays relève le titre de neutre à achat. L'objectif de cours est réajusté à la hausse à 35 EUR contre 28 EUR précédemment.



Symrise (+6%) : l'action s'envole après l'annonce de la cession de l'activité terpènes et d'un programme de rachat d'actions. Les analystes saluent à la fois une allocation du capital jugée favorable aux actionnaires et la sortie d'une activité cyclique et capitalistique, longtemps perçue comme difficile à céder.



SES S.A (+6%) : l'opérateur de satellites a fait part d'un nouvel accord, par lequel il fournira des communications sécurisées et ininterrompues aux Forces de défense australiennes pour un minimum de 16 ans grâce à un nouvel accord prolongé.



Verbio (+6%) : Jefferies a réitéré son avis neutre, mais se montre plus confiant sur la valorisation en relevant son objectif de 16 à 21 EUR. Un niveau qui reste toutefois inférieur au cours du jour (23,30 EUR environ).



Orsted (+5%) : le titre profite d'une décision de justice américaine autorisant la reprise du chantier Revolution Wind, levant le risque de lourdes pertes financières sur un projet presque achevé. Ce jugement réduit fortement la probabilité d'une annulation du projet et ravive l'espoir d'un feu vert prochain pour Sunrise Wind, autre actif stratégique du groupe.



ArgenX (+4%) : la biotech belge a annoncé que la FDA a accepté sa demande complémentaire pour Vyvgart dans la myasthénie généralisée séronégative, avec un examen prioritaire et une décision attendue au 10 mai. Cette étape s'appuie sur des résultats positifs de phase 3 montrant une efficacité et une tolérance jugées satisfaisantes. KBC est conforté dans sa recommandation à l'achat et son objectif de 900 EUR.



Whitebread (+4%) : l'opérateur hôtelier britannique a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. Le groupe se dit confiant dans l'atteinte de ses objectifs de rentabilité pour l'exercice 2026. Le marché apprécie aussi l'abaissement de l'estimation de l'impact de l'alourdissement de la fiscalité britannique.



Actions en baisse



Raspberry (-9%) : le Britannique a réalisé des performances 2025 en ligne avec les attentes, mais 2026 s'annonce plus incertain en raison de la hausse et de la volatilité des prix de la mémoire, liée au détournement des capacités vers les centres de données d'IA, malgré des stocks et une chaîne d'approvisionnement jugés solides.



Sika (-7%) : le chimiste de la construction a vu ses ventes 2025 reculer de 4,8% à 11,2 milliards de francs suisses, pénalisées par la faiblesse du dollar et le ralentissement mondial de la construction, avec une croissance organique quasi nulle et un net repli en Chine. Le groupe table sur une amélioration progressive via son plan Fast Forward, mais abaisse son objectif de marge EBITDA autour de 19% et prévient que les tensions sur le marché pourraient se prolonger début 2026.



SMA Solar (-6%) : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif réduit de 39 à 37 EUR. Le bureau d'études craint que les investissements en R&D ne plombent les marges.



Exail (-5%) : le groupe français se finance en émettant jusqu'à 175 MEUR d'ODIRNANE. Les investisseurs n'aiment pas beaucoup les obligations convertibles, qui sont susceptibles de créer de la dilution à terme.



Vusion (-4,5%) : déjà chahuté hier, le titre souffre après l'abaissement de la recommandation de BNP Paribas Exane de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR.



Vinci / Eiffage (-3%) : Bank of America n'apprécie plus les concessionnaires français. La banque américaine a abaissé sa recommandation sur Eiffage d'acheter à neutre, tandis que celle sur Vinci passe de surperformance à sousperformance. Les deux sociétés sont également victimes de la volonté du gouvernement français de récupérer 2,5 milliards d'euros sur les concessionnaires autoroutiers pour financer des infrastructures, ce qui fera mécaniquement baisser leurs bénéfices.



Games Workshop (-3%) : petite déception pour la société spécialisée dans les figurines de jeu. Games Workshop a relevé son dividende intermédiaire après une progression de ses résultats du S1 fiscal, mais sa valorisation exigeante nécessitait un effet d'annonce un peu plus marquant.