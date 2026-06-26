Zalando prend froid, Wise Groupe progresse et la mémoire perd du terrain

MPC Container profite d'un élan favorable grâce à une recommandation positive d'Artic Securities. Au même moment, Wise Group est bien orienté après la publication de résultats encourageants. À l'inverse, la séance est lourde pour Zalando : le titre chute à la suite de l'ouverture d'un examen de ses comptes consolidés. Le secteur de la mémoire bat également en retraite, plombé par le repli des indices asiatiques.

Actions en hausse :



MPC Container (+5%) : le spécialiste norvégien du transport maritime de conteneurs salue un relèvement de recommandation signé Arctic Securities, passant de conserver à acheter avec un objectif relevé de 20 à 31 couronnes norvégiennes, soit une hausse de la cible de plus de 55%.



Wise Group (+6%) : le groupe affiche un chiffre d'affaires de 2,50 milliards de dollars pour l'exercice 2026, en progression sur un an, ce qui suffit à rassurer les investisseurs malgré un recul du résultat net. L'annonce concomitante d'un programme de rachat d'actions de plus de 500 millions de dollars vient amplifier l'enthousiasme du marché.



INDUTRADE AB (+3%) : le conglomérat industriel suédois profite d'un relèvement de recommandation de SEB Bank, passant de conserver à acheter, l'établissement rehausse simultanément son objectif de cours de 216 à 229 couronnes suédoises.



Actions en baisse :



Zalando (-7%) : le géant allemand du commerce en ligne chute après l'annonce de l'ouverture d'un examen de ses comptes consolidés par l'autorité financière BaFin, une démarche réglementaire qui inquiète les investisseurs quant à d'éventuelles irrégularités comptables.



Soitec (-3%) : le secteur des puces électroniques subit un net coup de frein, entraîné par le repli des marchés asiatiques. Les grandes valeurs grillent leurs gains : Infineon cède 2,8%, tandis qu'Aixtron et Siemens Energy reculent de 2%. Les inquiétudes liées aux valorisations élevées sont de retour, a cela s'ajoute une pénurie de puce mémoire qui commence à atteindre la consommation des particuliers. Signe tangible de cette tension sur le marché, Apple a annoncé hier une hausse de 20% du prix de ses produits phares.