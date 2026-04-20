Zalando s'appuie sur ses hubs existants pour se développer sur des marchés connexes
Zalando, le géant européen de la mode en ligne, a détaillé lundi sa stratégie d'expansion logistique visant à renforcer sa présence sur de nouveaux marchés, notamment au Portugal et en Grèce, via l'optimisation de ses infrastructures existantes afin de desservir des zones géographiques jugées complexes.
Afin de mieux pénétrer le marché portugais, le groupe berlinois explique avoir choisi de ne pas construire de nouvelles infrastructures massives sur place, mais plutôt de maximiser son réseau européen en utilisant son centre logistique situé près de Madrid, qui fait office de "hub" stratégique.
Ce site est appelé à devenir le point central pour l'ensemble de la péninsule ibérique, y compris pour la connectivité de territoires isolés tels que les Açores ou Madère.
Le groupe allemand a indiqué vouloir s'appuyer sur la même stratégie pour desservir les îles grecques.
Le défi de l'insularité
Pour ce faire, l'entreprise berlinoise compte déployer des chaînes de transport dédiées reposant sur une intégration informatique approfondie avec des acteurs locaux.
L'objectif est d'assurer un suivi de colis (tracking) sans interruption, malgré la complexité des trajets maritimes et aériens nécessaires pour atteindre ces régions.
Au Portugal, la stratégie de Zalando reposera sur un partenariat étroit avec l'opérateur postal historique CTT (Correios de Portugal), couvrant aussi bien la livraison à domicile que les points de retrait et les casiers automatiques (lockers).
En combinant la puissance de ses grands centres logistiques européens et l'expertise de transporteurs locaux, Zalando entend s'imposer sur ces nouveaux marchés sans compromettre ses délais de livraison, un facteur critique de succès dans l'e-commerce de mode.
Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. L'activité s'organise autour de 2 pôles :
- distribution en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Le groupe développe également une activité d'exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando ;
- vente de solutions et de services aux entreprises : intégration des marques partenaires sur la plateforme Zalando, vente de solutions d'approvisionnement multicanal, prestations de services logistiques, développement de solutions publicitaires, vente de solutions permettant aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne via la plate-forme Zalando
A fin 2024, le groupe compte 51,8 millions de clients actifs.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.